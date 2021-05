Capital paulista tem ‘Dia D’ contra a gripe neste sábado

A capital paulista realiza neste sábado, 15, o ‘Dia D’ contra a gripe. A imunização que protege do vírus influenza, causador da doença, será feita das 8h às 17h, exclusivamente em escolas e equipamentos de ensino, que já integram a estrutura da campanha iniciada em 12 de abril, segundo a secretaria municipal de Saúde de São Paulo (SMS).

“Equipes de todas as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de referência estarão presentes nas escolas para ajudar na organização e aplicação das doses. A pasta montou essa rede diferenciada de postos para evitar aglomerações e o conflito com a vacinação contra a covid-19”, disse em nota.

Neste ano, em razão da vacinação contra o novo coronavírus, houve ainda inversão nos grupos que estão sendo vacinados contra a influenza, por isso, a campanha não começou com os idosos acima de 60 anos, mas sim com crianças, gestantes e puérperas (que deram à luz nos últimos 45 anos).

A fase 1 teve início em 12 de abril, sendo direcionada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes e mães de recém-nascidos (puérperas), povos indígenas e trabalhadores da saúde. Na fase 2, iniciada em 11 de maio, começaram a ser vacinados os idosos com 60 anos ou mais e os professores das escolas públicas e privadas.

No primeiro mês de campanha, 622.611 pessoas foram vacinadas e a estimativa é que pelo menos 4,7 milhões de pessoas recebam a vacina até o dia 9 de julho, data prevista para o encerramento da campanha.

Grupos vacinados até o momento (Entram no Dia D):

Crianças entre 6 meses a 6 anos de idade

Gestantes e puérperas

Povos indígenas

Trabalhadores da saúde

Profissionais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)

Idosos com mais de 60 anos

Professores das escolas públicas e privadas

Ainda segundo a pasta, todos os profissionais de saúde que tiverem comprovação de atuação na categoria ou de vínculo empregatício no setor poderão receber o imunizante. Basta apresentar um documento de identificação e do conselho de classe, além da carteira de vacinação e ou Cartão SUS.

Para não misturar com o público que está sendo vacinado nas UBSs contra covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, a vacinação contra a gripe é feita em escolas e estabelecimentos de educação. Clique aqui para conferir os endereços.

Próximos grupos que serão contemplados com a vacina da gripe a partir de 9 de junho:

Pessoas com comorbidades

Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais

Pessoas com deficiência permanente

Forças de segurança e salvamento

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano de longo curso

Trabalhadores portuários

Funcionários do sistema prisional

Adolescentes de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

População privada de liberdade

Segundo a secretaria municipal de Saúde de São Paulo, a vacina contra a influenza pode ser aplicada simultaneamente com qualquer outra vacina do Plano Nacional de Imunização (PNI), exceto a vacina contra a covid-19. No momento, a prioridade deve ser dada à vacina contra o novo coronavírus.

Vale lembrar que quem tomou a vacina anticovid deve esperar 14 dias para ser imunizado contra a gripe. Pessoas que foram internadas por causa do novo coronavírus e tiveram alta há menos de 28 dias também devem aguardar para receber a vacina da gripe. Clique aqui para mais informações.

Número de imunizados contra a influenza, segundo o governo de SP

Segundo dados do governo do Estado de São Paulo, a 1ª etapa da vacinação da gripe começou em 12 de abril, totalizando 5,5 milhões de pessoas. Desse total, somente 1,8 milhão aderiram à campanha até o momento, somando 1,2 milhões crianças (36,9% de cobertura vacinal), 144,4 mil gestantes (33%), 420,6 mil profissionais da saúde (27,1%) e 26,7 mil puérperas (37,2%). Também foram vacinados 4,5 mil indígenas (77,6%).

Esses grupos, no entanto, ainda podem comparecer aos postos mesmo com o início da 2ª etapa. Agora, o foco são os idosos (pessoas com 60 anos ou mais) e professores, que somam mais 7,8 milhões de pessoas.