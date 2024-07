Capital paulista recebe 124 mil novas doses da vacina da dengue; veja quem pode tomar

A partir deste sábado, 13, quem já tomou a primeira dose da vacina contra dengue na cidade de São Paulo poderá completar o esquema vacinal. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da capital recebeu 124.216 novas doses da Qdenga na última quinta-feira, 11, e destinará a remessa exclusivamente para crianças e adolescentes aptos a tomar a segunda dose.

“A SMS reitera que essas doses são destinadas a adolescentes de 10 a 14 anos que residem ou estudam na capital, de acordo com definição de público-alvo feita pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI)”, informou em nota. Quem integra essa faixa etária e ainda não tomou a primeira dose do imunizante precisará aguardar novas remessas do Ministério da Saúde.

No dia 13, as doses da vacina estarão disponíveis das 7h às 19h, nas AMAs/UBSs Integradas da capital paulista. Confira aqui a lista de unidades .

A partir de segunda-feira, 15, a segunda dose do imunizante estará disponível em todas as 474 Unidades Básicas de Saúde para aplicação durante a semana, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a imunização continuará apenas nas AMAs/UBSs Integradas. Para encontrar o posto mais próximo de sua residência, acesse a plataforma “Busca Saúde”.

Dengue em São Paulo

A vacina da dengue estava em falta na capital paulista. Em junho, a SMS enviou ofício ao Ministério da Saúde solicitando novas doses. Até então, a última entrega de lotes do imunizante em São Paulo havia ocorrido em abril, e foi insuficiente para atender o público-alvo na cidade.

Na época, o Ministério da Saúde afirmou que havia adquirido todo o estoque disponível do fabricante e que a quantidade adquirida estava limitada à capacidade operacional e logística do laboratório.

Segundo o painel de monitoramento da dengue do governo de São Paulo, o Estado contabiliza 1.785.632 casos confirmados em 2024 e 1.384 pessoas morreram em decorrência da doença neste ano. Na capital, são 564.194 casos confirmados e 275 óbitos.