Capital paulista atinge 100% de imunização contra covid entre 12 e 17 anos

A cidade de São Paulo alcançou no domingo, 13, a marca de 100% da população de 12 a 17 anos com esquema vacinal completo contra a covid-19, informou a Prefeitura. Ao todo, 844.119 jovens receberam as duas doses contra a covid.

“A adesão total dos adolescentes paulistanos, além de proteger efetivamente cada indivíduo, foi também um importante fator de segurança à saúde da comunidade escolar, diminuindo efetivamente a disseminação do vírus, contribuindo de maneira decisiva para o controle da pandemia na cidade”, disse, em nota, Luiz Artur Vieira Caldeira, coordenador da Vigilância em Saúde da cidade.

Mais de 81% das crianças de 5 a 11 anos receberam ao menos uma dose da vacina contra a covid na capital, conforme informou a Prefeitura. Isso significa que 884.640 primeiras doses foram aplicadas. O total de segunda aplicação foi de 331.305 (30,6%).

O governo de São Paulo desobrigou na quarta-feira passada, dia 9, o uso de máscaras para alunos, professores e outros funcionários nos espaços abertos das escolas, mas manteve a exigência nas salas de aula e locais fechados. A medida abrange também estádios, centros abertos para eventos, autódromos e áreas correlatas. Os estádios de futebol, assim como os demais estabelecimentos e espaços de eventos, também poderão voltar a ter 100% do público.