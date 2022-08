Capital paulista amplia vacinação contra a covid-19 para crianças de 3 e 4 anos

A partir deste sábado, 20, crianças de 3 e 4 anos podem ser vacinadas contra a covid-19 na cidade de São Paulo. O município também realiza o “Dia D” de multivacinação, a fim de atualizar a situação vacinal da população até 15 anos de idade.

Desde 20 de julho, estão sendo imunizadas contra a covid crianças nessa faixa etária com comorbidades e deficiência permanente (física, sensorial ou intelectual), além de indígenas. Até então, as crianças de 3 e 4 anos sem comorbidades ou deficiência só podiam ser inscritas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para recebimento de doses remanescentes da Coronavac, próximo do término das atividades do serviço de saúde. A inscrição era feita na unidade próxima à residência ou escola da criança, e os responsáveis deveriam apresentar documentação com endereço e telefone para convocação.

Até quinta-feira, 18, 9.008 crianças deste grupo elegível foram vacinadas contra a covid-19, incluindo aquelas que receberam doses remanescentes.

Neste sábado, as UBSs funcionarão das 8h às 17h e as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

No domingo, 21, o serviço estará disponível nos Parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo e da Juventude, das 8h às 17h. Na Avenida Paulista, a vacinação ocorrerá em uma tenda, localizada no número 52, e em uma farmácia parceira no número 995, das 8h às 16h, conforme informou a Prefeitura.

Esse público está sendo imunizado com Coronavac. Em 13 de julho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a aplicação do imunizante em crianças de 3 a 5 anos de idade. Ela deve ser administrada em duas doses, com 28 dias de intervalo, assim como já acontece em outras faixas etárias.

A própria Coronavac está liberada desde janeiro para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Já a dose pediátrica da Pfizer foi liberada pela Anvisa, também no começo deste ano, para crianças acima de 5 anos.

A vacina contra a covid-19 pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do calendário nacional de imunização.

O público elegível na capital, sem considerar apenas quem tem comorbidade ou deficiência permanente, é de 55 mil com 3 anos, e 158 mil com 4 anos.

“Dia D” de multivacinação

Neste sábado, também será realizado o “Dia D” de multivacinação, a fim de atualizar a situação vacinal da população até 15 anos de idade, na capital paulista.

Toda a rede estará aberta neste sábado para o início da vacinação das crianças de 3 e 4 anos contra a covid-19 e para o “Dia D” de multivacinação.

Além disso, as equipes de saúde das unidades também realizarão busca ativa dos munícipes que estão com os imunizantes do calendário vacinal em atraso. A busca ativa será feita por meio de visita domiciliar ou por telefone, de acordo com as estratégias adotadas pelas unidades.

Mais informações e a lista dos postos de vacinação podem ser encontradas no site Vacina Sampa.