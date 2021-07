Cotidiano Capitais do Sul e Sudeste permanecem com baixas temperaturas no fim de semana

Após uma semana gelada, marcada pela chegada de uma frente fria aliada a uma massa de ar polar, as temperaturas nas capitais do Sul e Sudeste do Brasil continuam baixas durante o fim de semana, mas começam a subir aos poucos no domingo, 1°. No sábado, 31, com exceção de Vitória (Espírito Santo), as mínimas continuam abaixo de 10°C. Temperaturas amenas são esperadas para segunda-feira, 2.

No sul, os termômetros das três capitais variam entre 3°C e 20°C durante o fim de semana. Entre elas, somente Florianópolis tem previsão de chuva no domingo. Na última quarta, 28, 41 cidades das serras catarinense e gaúcha registraram neve.

No Sudeste, a temperatura volta a subir na cidade de São Paulo após o segundo dia consecutivo com recorde de frio. Na maior parte das capitais da região o clima permanece com nuvens ou nublado ao longo do fim de semana. Somente em Vitória há possibilidade de chuva.

A seguir, as previsões para as capitais do Sul e Sudeste do País durante o fim de semana e a segunda-feira, segundo informações do Climatempo:

Sul

No sábado, os termômetros de Curitiba (Paraná) variam entre 3°C e 13°C. A máxima se repete no domingo, quando a mínima sobe para 8°C. Durante o fim de semana, a previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva. Na segunda, períodos nublados são esperados e a temperatura fica entre 9°C e 16°C.

Em Florianópolis (Santa Catarina), o sábado será nublado e sem chuva, com termômetros entre 8°C e 20°C. No domingo, as temperaturas sobem, com mínima de 13°e máxima de 18°C, mas pode chover a qualquer momento. O clima fica parecido na segunda, com termômetros variando entre 14°C e 19°C.

Em Porto Alegre (Rio Grande do Sul), o tempo permanece com algumas nuvens e sem chuva durante o fim de semana. Na segunda são esperados períodos nublados ao longo do dia. Os termômetros ficam entre 5°C e 19°C no sábado, entre 10°C e 20°C no domingo e entre 11°C e 18°C na segunda.

Sudeste

Em São Paulo, o céu nublado persiste durante todo o fim de semana e melhora na segunda. As temperaturas variam entre 7°C e 18°C no sábado. O frio diminui no domingo, com mínima de 9°C e máxima de 19°C. Na segunda, os termômetros ficam entre 10°C e 20°C.

No Rio, o sábado nublado tem temperaturas entre 9°C e 22°C. A quantidade de nuvens diminui no domingo, quando a mínima sobe para 10°C e a máxima para 23°C. O clima esquenta na segunda e os termômetros podem chegar a 25°C.

Em Belo Horizonte (Minas Gerais), o fim de semana terá poucas nuvens e mínima de 9°C. No sábado, a máxima é de 21°C e no domingo 22°C. Na segunda, os termômetros variam entre 8°C e 23°C.

Vitória (Espírito Santo) é a única capital com previsão de chuva na região. Ao longo do fim de semana, o céu fica nublado e pode chover a qualquer momento na cidade. No sábado, as temperaturas variam entre 16°C e 22°C. No domingo, a máxima se mantém e a mínima sobe para 17°C. A quantidade de nuvens diminui na segunda, com episódios de chuva rápida e termômetros entre 16°C e 25°C.