Capitais brasileiras podem ter frio recorde neste fim de semana

A frente fria que avançou sobre o centro-sul do País nesta semana, trazendo chuva e também ar frio de origem polar, vai continuar impactando na condição climática nos próximos dias. Até o próximo domingo, 14, quando é comemorado o Dia das Mães, há possibilidade de recorde de menores temperaturas para diversas capitais do Brasil, como ocorreu no feriado de Tiradentes, em 21 de abril.

Na sábado, 13, Porto Alegre e Vitória devem registrar as madrugadas mais frias do ano. Já Belo Horizonte poderá ter sucessivos recordes de baixa temperatura nesta sexta, 12, no sábado e no domingo, de acordo com a Climatempo.

Para São Paulo e Curitiba, a maior chance de estabelecer um novo recorde de frio neste ano será na madrugada de domingo.

Em Campo Grande, conforme a empresa brasileira de meteorologia, o novo recorde de frio deste ano é mais provável de acontecer no sábado. Já para Cuiabá, a maior possibilidade é de ser no domingo.

Termômetros negativas no Sul do País

Em algumas partes da região Sul do País, houve formação de geada nos últimos dois dias, como em áreas da serra gaúcha e serra catarinense. Na madrugada de quarta-feira, 10, foi registrada a temperatura de 2,2°C negativos, pela medição do Epagri-Ciram, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. De acordo com projeção da Climatempo, ainda há possibilidade de geada e temperaturas próximas de zero nesta sexta-feira na região.

Confira as menores temperaturas neste ano, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) feita até quarta-feira, 10:

São Paulo: 12,3°C em 21 de abril

Rio de Janeiro; 15,0 °C em 21 de abril

Vitória: 20,3°C, em 3 de maio

Belo Horizonte: 16,4°C em 21 de abril

Porto Alegre: 10,4°C em 20 de abril

Florianópolis: 11,3°C em 20 de abril

Curitiba: 9,2°C em 21 de abril