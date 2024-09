Cantora afirma que busca pelo termo 'negra' no Instagram resulta em aviso de conteúdo ilícito - O Liberal

A cantora Teresa Cristina afirmou nesta quinta-feira, 5, que, ao fazer uma busca pela palavra “negra” na pesquisa no Instagram, recebeu uma mensagem de bloqueio de conteúdo na tela, que diz que as postagens ligadas ao tema podem “estar associadas com a venda de drogas”. A denúncia, feita no perfil da sambista, chamou a atenção dos usuários – alguns afirmaram ter o mesmo resultado que a cantora na plataforma.

Procurado pelo reportagem, o Instagram não se pronunciou sobre o assunto nem comentou sobre o caso específico, dizendo apenas que um “problema técnico” havia afetado a plataforma nesta quarta.

“Mais cedo, um problema técnico afetou a experiência dos usuários no Instagram e Threads. Resolvemos o problema o mais rápido possível e nos desculpamos por qualquer inconveniente”, disse a empresa em comunicado ao Instagram.

“Que bizarro!!! Fiz o teste e realmente aparece”, disse uma usuária nos comentários da publicação. Outro perfil acrescentou: “Sim, (pesquisar por) ‘pessoa negra’ também dá o mesmo resultado”.

Nos testes feitos pela reportagem, a plataforma estava funcionando normalmente. De acordo com a captura de tela compartilhada por Teresa Cristina, o Instagram exibiu um aviso de conteúdo nocivo, que poderia conter “venda, compra ou negociação de drogas”. O aviso ainda adiciona um botão para um link externo de ajuda e a opção de visualizar os resultados mesmo com o aviso.