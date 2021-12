Campanha Natal Sem Fome distribui 1.500 toneladas de alimentos em todo o País

A campanha Natal Sem Fome distribuirá 1.500 toneladas de alimentos em todo o País nos próximos dias. O montante equivale a quase 8 milhões de refeições, que têm como objetivo sanar a fome de dezenas de milhares de famílias nos últimos dias do ano, calcula a organização não governamental Ação da Cidadania, responsável pela iniciativa.

A ONG já arrecadou mais de R$ 10 milhões. A estimativa é que cada R$ 1 arrecadado se transforme em um prato de comida. No Rio de Janeiro, 30 mil cestas de alimentos serão doadas até amanhã na sede da entidade, na Gamboa, na região central da capital fluminense. Também haverá distribuição de alimentos nos próximos dias em outros estados.

A Bahia já recebeu 70 toneladas de alimentos nesta semana, em uma ação emergencial de socorro às vítimas das chuvas torrenciais que provocaram estragos no sul do estado. A ONG prevê o envio de mais 30 toneladas de alimentos às famílias do extremo-sul baiano. Segundo a Ação Cidadania, todos os estados brasileiros são contemplados com doações de cestas pela campanha.

A Ação da Cidadania, fundada em 1993 por Herbert de Souza, o Betinho, lançou a campanha Natal Sem Fome em 1994. Desde então, mais de 20 milhões de pessoas receberam alimentos através da iniciativa, informou a entidade. A campanha chegou a ser interrompida por um período de dez anos, sendo reativada em 2017.

A Ação Cidadania ainda receberá doações pela internet, na página oficial do Natal Sem Fome (www.natalsemfome.org.br), até o fim de dezembro.

Contato: daniela.amorim@estadao.com