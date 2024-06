Cotidiano Caminhão-tanque explode na zona norte do Rio

Um caminhão-tanque explodiu na manhã desta sexta-feira, 21, em Vila Isabel, bairro da zona norte do Rio. Segundo a Vibra, empresa que presta serviços à Petrobras, o caminhão estava vazio. Não houve feridos, mas o impacto da explosão estilhaçou vidros em ruas próximas. Até mesmo uma esquadria chegou a voar.

O incidente aconteceu pouco antes das 9 horas da manhã na Rua Gonzaga Bastos, próximo ao Boulevard 28 de Setembro. Com a explosão, a parte traseira do cilindro que transporta combustível abriu, com a carcaça sendo arremessada dezenas de metros.

No fim da manhã, a rua permanecia interditada para o trabalho dos Bombeiros e das equipe de limpeza da Prefeitura. Agentes da polícia também atuavam no local. O Centro de Operações Rio informou que o trânsito estava intenso na região e não deu previsão para a liberação da pista.

Em nota, a Vibra informou que “foi comunicada de um acidente com um caminhão-tanque, que estava vazio”. Disse também acompanhar o caso. “A companhia mobilizou a transportadora para que todas as providências de emergência sejam tomadas. Não houve vítimas nem vazamento de combustível.”