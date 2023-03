Camilo Santana: Museu Nacional será reinaugurado no 1º semestre de 2026

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta quinta-feira, 23, que o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, parcialmente destruído por um incêndio em setembro de 2018 e atualmente em fase de reconstrução, será reinaugurado no primeiro semestre de 2026. Até hoje, a previsão era de conclusão em 2027, mas segundo o ministro a obra será adiantada.

“A ideia é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa entregar esse museu ainda no seu mandato, entregue à população já com visitação. Estamos conversando com nossos parceiros, vamos garantir os recursos e antecipar o calendário”, disse Santana.

“A ideia é entregar no primeiro semestre de 2026. O investimento total é de R$ 440 milhões ou R$ 450 milhões, falta captar R$ 180 milhões, essa é nossa missão agora”, acrescentou o ministro, durante entrevista coletiva concedida na frente do Museu, após visita do presidente Lula ao imóvel. O chefe do Executivo não falou com a imprensa. “A ideia é que agora em abril seja entregue a fachada e a cobertura do bloco 1”, previu o ministro.

O Museu Nacional pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), daí o ministro da Educação ter envolvimento direto na obra.