Cotidiano Câmara inicia ordem com destaques do PL que libera compra de vacinas por empresas

Os deputados retomaram agora a discussão do projeto que libera a compra de vacinas contra covid-19 por empresas para a imunização de seus funcionários.

A Câmara aprovou na terça-feira, 6, o texto-base da medida, mas ainda falta a análise dos destaques – pedidos de alteração – ao projeto. Faltam sete requerimentos para serem votados ainda.

A parte principal do projeto foi aprovada ontem por 317 votos a favor e 120 contra. Em parecer apresentado nesta terça-feira, 6, a deputada Celina Leão (PP-DF) sugeriu que as empresas possam comprar imunizantes com aval de uso concedido por qualquer autoridade sanitária estrangeira “reconhecida e certificada” pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A mudança libera a compra mesmo sem o consentimento da Anvisa, que faz análises próprias sobre segurança e eficácia de vacinas, ainda que elas já tenham sido aprovadas em outros países.