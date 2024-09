Calor e tempo seco em São Paulo: veja a previsão para o resto da semana - O Liberal

O forte calor deve predominar ao longo desta semana na cidade de São Paulo, assim como a baixa umidade do ar. A temperatura máxima deve se manter acima de 30ºC pelo menos até sábado, 14. Já o tempo seco pode dar uma leve trégua somente na próxima segunda-feira, 16, com a possibilidade de chuva na capital paulista.

Esta segunda-feira, 9, amanheceu com sol entre poucas nuvens e com temperatura em gradual elevação. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os índices de umidade do ar devem atingir valores próximos aos 20% durante o período mais quente do dia.

No domingo, 8, foi registrado novo recorde de maior temperatura média máxima do inverno e também a maior máxima absoluta, desde que começou a estação em 20 de junho. “Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do CGE registraram média de 33,9°C, sendo que a máxima absoluta ocorreu na Freguesia do Ó, zona norte da capital, com 35,2°C”, disse o órgão municipal.

Segundo o CGE, ainda dentro do inverno, anterior a esses dados, a média máxima aferida ocorreu no dia 7 setembro, com 32,7°C, e a máxima absoluta foi de 33,9°C no dia 19 de agosto, na Mooca, zona leste da cidade.

Na terça-feira, 10, o cenário de calor e tempo deve permanecer. A expectativa para o dia é de umidade do ar em torno dos 21%.

Conforme a Meteoblue, a máxima deve se manter acima dos 30ºC até sábado. No domingo, 15, a temperatura deve variar entre 17ºC e 24ºC. Na segunda-feira que vem, a temperatura deve se manter na casa dos 20ºC, com possibilidade de chuva ao longo do dia. A partir de terça-feira, 17, os termômetros voltam a subir novamente.

Veja a previsão para os próximos dias:

– Segunda-feira: entre 16ºC e 31ºC;

– Terça-feira: entre 17ºC e 32ºC;

– Quarta-feira: entre 21ºC e 33ºC;

– Quinta-feira: entre 20ºC e 33ºC;

– Sexta-feira: entre 20ºC e 34ºC;

– Sábado: entre 18ºC e 32ºC;

– Domingo: entre 17ºC e 24ºC.

Veja as principais recomendações:

– Mantenha-se bem hidratado;

– Proteja-se do sol;

– Mantenha ambientes internos úmidos com o uso de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

– Evite exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 17 horas.

– Atenção deve ser redobrada com crianças, idosos e animais;

– Além disso, a baixa umidade favorece a propagação de queimadas e incêndios florestais.