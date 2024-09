Calor e tempo seco: como fica a previsão do tempo para SP e outras regiões - O Liberal

Após o registro de temperaturas mais amenas na Região Sudeste, incluindo São Paulo, a expectativa é de que os termômetros voltem a subir a partir desta quinta-feira, 19. Ao mesmo tempo, o tempo seco também predomina ao longo do dia sobre grande parte do País, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“O calor acima de 40°C e níveis de umidade no ar abaixo dos 20% vão continuar sendo observados em áreas do Centro-Oeste, do interior do Nordeste e do Norte do Brasil. O calor de quase 40°C e ar muito seco também ocorrem em áreas do interior de São Paulo e de Minas Gerais”, prevê a Climatempo.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, permanece elevado o risco para novos focos de incêndio. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a temperatura máxima deve ficar acima de 40ºC nesta quinta-feira. Só há previsão de um pouco de chuva para o litoral do Espírito Santo.

Na cidade de São Paulo, as temperaturas voltam a subir expressivamente ao longo do dia. Para sexta-feira, a tendência é de temperaturas em elevação e redução dos índices de umidade do ar, com porcentuais mínimos oscilando próximos a abaixo dos 30% nas horas mais quentes, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

No Nordeste, há possibilidade de chuva moderada entre o litoral de Alagoas e de Pernambuco. Já o Norte do País, continua com tempo seco e muito quente.

Nova frente fria

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, a aproximação de nova frente fria vai aumentar as condições para chuva e ventos fortes sobre o Rio Grande do Sul, sendo alto o risco de temporais em algumas regiões gaúchas. Conforme o Inmet, o alerta de perigo é válido ao menos até sexta-feira, 20.

A frente fria que vem do Sul também deve reduzir o calor ao longo do sábado, 21, em partes do Sudeste, como a capital paulista que deve registrar máxima de 22ºC. A partir de domingo, 22, no entanto, os dias quentes voltam a predominar, conforme a empresa Meteoblue.

Veja a previsão para a cidade de São Paulo nos próximos dias:

– Quinta-feira: entre 15ºC e 25ºC;

– Sexta-feira: entre 16ºC e 31ºC;

– Sábado: entre 18ºC e 22ºC;

– Domingo: entre 17ºC e 30ºC;

– Segunda-feira: entre 18ºC e 32ºC.

Alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar:

– Rondônia

– Mato Grosso

– Mato Grosso do Sul

– Tocantins

– Goiás

– São Paulo

– Minas Gerais

– Bahia

– Pernambuco

– Paraíba

– Rio Grande do Norte

– Ceará

– Piauí

– Maranhão

A expectativa é de que a chegada da primavera a partir deste fim de semana aumente a umidade do ar em praticamente todo o País, com exceção do Nordeste, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.