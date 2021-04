Café de la Musique em Florianópolis faz balada em meio à explosão da covid

Apesar de apelos de médicos e autoridades de saúde, uma balada com música, bebidas alcoólicas e participação de centenas de pessoas sem máscaras e desrespeitando regras de distanciamento social foi registrada na tarde desta sexta-feira, 2, no Café de La Musique, em Florianópolis (SC), um dos chamados “beach clubs” mais famosos do Brasil.

O Café de La Musique fica na praia de Jurerê Internacional e é conhecido pela presença constante de políticos e empresários de todo o país.

A aglomeração ocorreu mesmo com a capital catarinense tendo implementado regras severas para tentar evitar a propagação do vírus e registrar lotação dos hospitais de pacientes com covid-19.

Segundo o último boletim epidemiológico da Prefeitura de Florianópolis, havia neste sábado, 3, apenas dois leitos de UTI para adultos disponíveis na rede de saúde da capital. As informações, conforme o município, são baseadas em relatório estadual. De um total de 241 leitos, 239 estão ocupados. Até este sábado, 753 pessoas morreram de covid-19 em Florianópolis.

Vídeos nas redes sociais mostram clientes do Café de La Musique conversando e dançando próximos a mesas. A Polícia Militar informou que foi registrada uma ocorrência no local às 20h30 desta sexta-feira.

O 21º batalhão, responsável pelo patrulhamento na região, que fica ao norte de Florianópolis, recebeu denúncia de que uma festa estava sendo realizada no estabelecimento. Mas quando a guarnição chegou ao local, já à noite, constatou que estava fechado para o público e que o restaurante estava funcionando com delivery, como determinam as regras em vigor no município.

A assessoria do Café de La Musique afirmou que o local estava funcionando normalmente como restaurante no período da tarde, conforme autorizado para o horário na cidade, e que a “equipe de fiscalização” do estabelecimento não conseguiu evitar que os clientes se levantassem das mesas.

O beach club disse também que seus bangalôs estão interditados e que às 19h já não havia mais ninguém dentro do estabelecimento.

Argumentou ainda que estava cumprindo a regra de funcionar com até 25% da capacidade total.

A assessoria, no entanto, não soube informar quantas pessoas estavam no restaurante. O site do estabelecimento afirma que a capacidade é para 1.100 pessoas.

Confira a nota do “beach club” Café de La Musique:

Conforme o decreto vigente, o Cafe de la Musique pode abrir como restaurante com venda de bebidas até as 18h e com 25% da capacidade de público. O que foi respeitado, com somente as mesas externas liberadas, bangalôs interditados e controle rígido de entrada, sendo que havia menos do que a capacidade permitida.

O local trabalha com uma equipe de fiscalização para que os clientes respeitem as regras e permaneçam sentados o máximo possível, mas que, lamentavelmente, não foi respeitado pelos mesmos, como foi captado no vídeo.

Às 18h a venda de bebidas foi suspensa e às 19h já não havia ninguém no Cafe de la Musique Jurerê Internacional, o qual pode ser atestado pelos órgãos de fiscalização competentes que foram até o local e comprovaram isto.