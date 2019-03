Cade cumpre mandados contra cartel em licitações da prefeitura do Rio

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) cumpriu três mandados de busca e apreensão nesta terça-feira na Operação Desconstrução, que investiga formação de cartel em licitações públicas do município do Rio de Janeiro.A ação foi feita conjuntamente com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o Cade, há suspeita de conluio entre empresas para fraudar licitações das secretarias municipais de Obras, de Habitação e de Meio Ambiente do Rio de Janeiro a partir do ano de 2009, que somam R$ 200 milhões

“As violações à ordem econômica consistiriam em acordos para fixação de preços das propostas, condições e vantagens; divisão de mercado entre concorrentes, por meio do direcionamento do edital, formação de consórcios, apresentação de propostas de cobertura e abstenção de participação; e troca de informações concorrencialmente sensíveis”, afirmou o órgão.