ButanVac terá 40 milhões de doses e resultados em quatro meses, diz Doria

A ButanVac, possível vacina brasileira do Instituto Butantan, terá 40 milhões de doses contra o coronavírus (Covid-19) e o resultado de estudos deve ser finalizado em outubro.

A informação é do governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e de Dimas Covas, presidente do Butantan, reveladas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (16).

A Butantan lançou orientação para voluntários acima de 18 anos que desejam participar do teste da vacina do ButanVac, que será produzida pelo instituto sem depender de insumos importados.

A fase um do estudo, com 418 voluntários selecionados, acontecerá no Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), em Ribeirão Preto.

A segunda e terceira fase do estudo devem ocorrer na USP na Capital e contar com mais de 5 mil voluntários, que podem se inscrever e se orientar no site da Butantan. A previsão é de que o resultado do estudo saia em 17 semanas, pouco mais de quatro meses.

“Já temos hoje 8 milhões de doses da ButanVac produzidas e estocadas no Butantan, e até o final de outubro teremos 40 milhões de doses prontas para uso”, revelou Doria.

A vacina da ButanVac, encerrados os estudos, precisa de pedido de uso emergencial e autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser utilizada.

“Será uma vacina versão 2.0, com evolução não só na resposta imune, mas na plataforma produtiva, que será a mesma da vacina da gripe. Ela pode estar disponível em grande volume para o mundo todo e o custo é bem menor”, explica Dimas Covas, diretor do instituto Butantan.

Na primeira etapa do estudo, em Ribeirão Preto, serão avaliadas a segurança e a seleção de dose. Nas etapas dois e três, com mais de 5 mil voluntários, será feita a avaliação da resposta imune.

“Faremos um estudo de comparação da resposta da ButanVac com outras vacinas e com a CoronaVac, para chegar ao resultado de eficiência”, diz Dimas.

Segundo o diretor do Butantan, serão feitos testes com pessoas vacinadas, pessoas expostas ao vírus e pessoas que não foram expostas ao vírus. “O estudo também leva as variantes em consideração. Vamos tentar pelo menos três vacinas com composições diferentes em termos de variantes”.

Vacinação

O Estado de São Paulo ultrapassou na manhã desta quarta-feira (16) o número de 20 milhões de doses aplicadas contra o coronavírus.

São 20.117.168 doses aplicadas, sendo 14.134.178 da primeira dose e 5.982.990 pessoas que receberam a segunda dose. Já foram completamente imunizados 12,93% da população paulista.

O secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, ressaltou que a imunização tem diminuído as internações dos grupos vacinados, principalmente em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Jean revelou que até o fim de junho, o Governo deverá receber quantitativo de kit intubação que garantirá o fornecimento para quase 10 mil leitos por 60 dias. Novos medicamentos para o kit chegarão em julho. “O estado não deixou de dar assistência a nenhum município”, afirmou.