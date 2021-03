Butantan totaliza 27,8 milhões de doses da Coronavac entregues à Saúde

Com a liberação de mais 2,2 milhões de doses da vacina Coronavac do Instituto Butantan entregues nesta quarta-feira (24) ao Ministério da Saúde, o governo do Estado de São Paulo já entregou 27,8 milhões de doses do imunizante contra a covid-19 para o Programa Nacional de Imunização (PNI). “O volume de vacinas já distribuído é quatro vezes mais vacinas do que a Espanha aplicou e o dobro de vacinas que a Alemanha aplicou. Hoje o Butantan é um orgulho para o Brasil, um orgulho para os brasileiros que já tiveram a oportunidade de receberem as suas vacinas”, destacou o governador João Doria (PSDB) mais cedo, durante cerimônia de repasse das vacinas.

De acordo com dados do governo, em São Paulo, já foram aplicadas 4.998.145 doses da vacina contra covid-19, sendo 3.722.728 da primeira dose e 1.275.417 com a segunda dose.

Professores e policiais

Doria também anunciou nesta quarta a campanha de vacinação contra a covid-19 de professores e policiais no Estado. A vacinação de 350 mil profissionais de educação irá abranger tanto a rede pública quanto a privada e terá início no dia 12 de abril. Já profissionais de segurança pública serão vacinados a partir do dia 5 de abril, o governo prevê inicialmente a imunização de 180 mil profissionais da área.

Segundo o governador, serão vacinados policiais civis e militares, bombeiros, policiais da polícia científica, agentes de segurança e agentes de escolta penitenciárias, além de todo efetivos de todas as guardas civis metropolitanos municipais. De acordo com Doria, estes profissionais “são essenciais” e “estão nas ruas cumprindo dever de proteger população”.

Conforme adiantou o Estadão/Broadcast, na primeira etapa da vacinação serão imunizados professores, diretores de escolas, inspetores de alunos e outros profissionais que trabalham nas escolas das redes municipais, estadual e privada do Estado. São Paulo é o primeiro Estado a vacinar professores.