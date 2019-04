Buscas em prédios que desabaram no Rio entram no 4º dia

O Corpo de Bombeiros segue trabalhando no local em que dois prédios, construídos ilegalmente na comunidade da Muzema, Itanhangá, desabaram na zona oeste do Rio de Janeiro. As buscas entraram no quarto dia na manhã desta segunda-feira, 15. O domingo foi de chuva leve, o que dificultou o trabalho.

Desde a manhã de sexta-feira, 12, 100 militares da corporação atuam nas buscas com o auxílio de cães farejadores, drones e helicópteros. O corpo de uma mulher foi encontrada na noite de domingo, 14. Com mais essa vítima, chegou a dez o número de mortos. Ainda há pelo menos 14 desaparecidos.