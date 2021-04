BTG Pactual, Cosan, EDP e Eurofarma contratam profissionais de saúde para HC

O BTG Pactual, Cosan, EDP e Eurofarma informaram nesta quarta-feira, 31, que vão custear a contratação de 386 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares de enfermagem para abertura de 56 leitos de UTIs e 75 de enfermaria no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

A iniciativa ocorre diante do aumento do número de casos e de internações em decorrência da pandemia da covid-19. O objetivo é apoiar o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) na contratação de profissionais da saúde para o atendimento de pacientes infectados com o novo coronavírus.