Bruno Krupp, influenciador sem CNH que atropelou adolescente, é preso no Rio

O modelo e influenciador Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 3, em um hospital no Méier, na zona norte do Rio. No último sábado, dia 30, ele atropelou e matou um adolescente de 16 anos enquanto pilotava uma moto pela avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Krupp pilotava a motocicleta mesmo sem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O modelo teve mandado de prisão expedido pela Justiça e era procurado pela Polícia Civil. Inicialmente, Krupp havia sido internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge logo após o acidente, mas recebera alta no domingo (31). Ele deverá responder por homicídio com dolo eventual.

O acidente aconteceu na noite de sábado, quando o modelo atropelou o estudante João Gabriel Cardim Guimarães, que atravessava uma faixa de pedestres ao lado da mãe na altura do posto 3, na Barra da Tijuca. O impacto foi tão forte que uma perna da vítima foi arrancada e lançada a cerca de 50 metros, segundo o registro da ocorrência. O adolescente foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e submetido a uma cirurgia, mas acabou morrendo.

A reportagem ainda tenta localizar a defesa de Krupp. O espaço está aberto para manifestações.