Braskem diz não ter sido intimada em ação sobre bloqueio de R$ 6,7 bi por MP

A Braskem anunciou nesta quarta-feira, 4, em comunicado ao mercado ter tomado conhecimento pela imprensa da ação judicial do Ministério Público Estadual (MPE) e pela Defensoria Pública de Alagoas proposta contra a empresa. No informe, a companhia diz que “não foi intimada nos autos da referida ação, mas avaliará e tomará as medidas pertinentes nos prazos legais aplicáveis”.

Na ação, o MP e a defensoria pedem o bloqueio de R$ 6,7 bilhões, para potenciais indenizações à população afetada pelo fenômeno geológico ocorrido nos arredores da área de extração de salgema, em Maceió.

A Braskem reiterou ainda que tem colaborado com as autoridades na identificação das causas e que as análises técnicas dos órgãos competentes ainda estão em andamento e até o momento não se pode afirmar que as atividades da empresa sejam a causa dos eventos observados no bairro.