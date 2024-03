Brasileira que viajava de moto com marido sofre estupro coletivo na Índia

Uma turista brasileira, que também tem cidadania espanhola, foi vítima de estupro coletivo no leste da Índia, por onde viajava de motocicleta com o marido espanhol, com quem mantém nas redes sociais um canal de viagens pelo mundo. Três suspeitos do crime foram detidos no sábado, e a polícia procura outros envolvidos.

A violência sexual ocorreu na noite de sexta-feira, 1º, no distrito de Dumka, Estado de Jharkhand, onde o casal Vicente e Fernanda parou para acampar em uma área remota. Eles haviam montado a tenda para passar a noite, quando foram atacados. A polícia acredita na participação de até dez pessoas. Os viajantes também foram roubados e Vicente relata ter sido ameaçado com uma faca no pescoço.

A denúncia foi reportada no sábado, 2, logo após o ocorrido. Mas, como os agentes sabiam falar apenas hindi, língua local, as autoridades só souberam que era um estupro quando o casal chegou ao hospital.

As vítimas, que passaram a primeira noite após o episódio sob tratamento médico, foram transferidas para uma unidade do governo e já prestaram depoimento a um juiz.

Roubo e agressão sexual

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Vicente e Fernanda fizeram relatos do caso. Com hematomas nos rostos, eles contaram que foram espancados e roubados, e a mulher, violentada. Após a publicação, porém, o vídeo foi retirado do perfil de viagens pelo mundo do casal.

Em seu relato, o marido de Fernanda disse que os criminosos colocaram uma faca no seu pescoço e o agrediram durante o ataque, que terminou com a agressão sexual a ela. “Me bateram várias vezes com um capacete e atingiram minha cabeça com uma pedra.”

No perfil próprio, Fernanda também publicou um vídeo, mostrando os ferimentos e falando sobre o ocorrido. “O meu rosto está assim, mas não é isso que me dói mais. Pensei que íamos morrer, mas graças a Deus estamos vivos”, disse ela, mostrando o rosto bastante machucado.

‘Indianos são boas pessoas’

Em outro vídeo, publicado nesta domingo, 3, no canal de viagens do casal, Vicente agradece o apoio recebido e diz acreditar no trabalho da polícia. Ambos ainda dizem que o crime não pode ser associado à Índia, “que oferece experiências incríveis para quem a visita”.

“Não pense que a Índia é assim, porque não é verdade”, disse ele. “Os indianos são boas pessoas. Encontramos alguns indesejáveis, mas não podemos generalizar”, acrescentou Fernanda. O casal de influenciadores é conhecido pelo perfil @vueltaalmundoenmoto, no qual relata as viagens feitas de motocicleta ao redor do mundo, detalhando as estradas, os acampamentos, além da cultura dos locais visitados.

No perfil da rede social Instagram, que reúne mais de 166 mil seguidores, são descritas viagens, sendo a mais recente para a Índia, onde o casal foi vítima da barbárie. Das 196 nações que enumeraram pretender visitar, eles já estiveram em pelo menos 66.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.