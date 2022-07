Cotidiano Brasil tem quase 96 milhões de imunizados com dose de reforço contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 11, a 179.390.049, o equivalente a 83,5% da população total. Pouco menos de 27 mil brasileiros receberam a primeira aplicação do imunizante desde a última sexta, quando foi divulgado o último boletim de dados da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 179 milhões de vacinados, 168 milhões completaram o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina da Janssen), o que representa 78,24% da população total.

Nesta segunda, o País registrou a aplicação de 58,3 mil segundas doses e outras 1.253 vacinas de dose única.

A dose de reforço foi aplicada em 95.699.145 brasileiros. Uma correção do Rio Grande do Sul nos dados referentes à terceira dose diminuiu em mais de 1 milhão o total de doses distribuídas. Assim, a porcentagem de brasileiros com o reforço diminuiu para 44,55% da população total.

Até o momento, 18,6 milhões receberam o reforço extra da quarta dose. Em São Paulo, ela será administrada nos maiores de 35 anos a partir da próxima terça-feira, 12.

Ao todo, o Brasil administrou pouco mais de 1 milhão de doses da vacina contra o coronavírus desde a última sexta-feira.