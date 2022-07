Brasil tem mais de 78 mil novos casos da covid nas últimas 24 horas

O Brasil notificou 78.405 novos casos da covid-19 nesta terça-feira, 19. A média móvel de testes positivos, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 56.109, representando uma leve queda de 2% em relação à de duas semanas atrás. Apesar da diminuição, o País segue desde o último dia 24 com o índice acima dos 50 mil.

O País também registrou 378 novas mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas. A média diária de óbitos na última semana é de 252, a maior desde 24 de março deste ano. O índice está há 22 dias estável acima de 200.

No total, o Brasil tem 675.929 vítimas e 33.398.040 casos da doença.

São Paulo registrou 111 mortes e 9,5 mil novos casos nas últimas 24 horas. O Estado com o maior número de testes positivos no período foi Minas Gerais, que informou mais de 21 mil infecções nesta terça e outros 65 óbitos. Apenas Acre, Amazonas e Amapá não notificaram novas vítimas da pandemia.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, mais de 31,4 milhões de pessoas se recuperaram da doença desde o início da pandemia.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

O Ministério da Saúde não atualizou os dados da covid com informações das útlimas 24 horas. Segundo a pasta, o País tinha 33.397.814 casos e 675.871 óbitos pela doença até a véspera.