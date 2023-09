Brasil tem lei ambiental moderna, mas há descumprimento da legislação, afirma Pacheco

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) comentou que “não é possível” pensar os aspectos econômicos sem a preservação ambiental. “O Brasil tem leis ambientais modernas, mas há marginalidade, descumprimento de tais legislações”, disse o senador nesta sexta-feira, 1.

Pacheco ressaltou que a defesa do meio ambiente “não pode ser intransigente” e precisa ser conciliada com a exploração de recursos naturais. “Esse equilíbrio é muito importante de se pensar.” Ele apontou “que o Brasil não pode abrir mão da exploração da produção de commodities e da exploração de petróleo.” Ele fez os comentários no Lide Brazil Development Forum que ocorre em Washington (EUA).

* O jornalista Ricardo Leopoldo viajou a Washington a convite do Lide.