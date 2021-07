Brasil tem 939 mortes por covid-19 em 24h; média de casos segue em queda

Com a média de novos casos em queda há três semanas, o Brasil registrou 939 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa neste domingo, 18. O Estado do Ceará informou ter registrado nenhuma morte pela doença no último dia.

Ao todo, o País contabiliza 542.262 perdas desde o início da pandemia. Também houve registro de mais 33.696 diagnósticos de coronavírus no último, segundo o levantamento. No valor acumulado, o Brasil chegou a 19.372.820 testes positivos durante a crise sanitária.

As médias móveis de mortes e diagnósticos, cálculo que corrige distorções entre dias úteis e fim de semana, apresentam tendência de redução. Em relação a novos casos, o índice completou 21 dias seguidos de queda e está em 40.948 neste domingo – ou 17% a menos comparado a 14 dias atrás.

Já a média de mortes é de 1.245, o que corresponde a um recuo de 21% em relação há duas semanas. O patamar, no entanto, ainda é alto e se equivale aos indicadores do começo de março – período que deu início à fase mais aguda da pandemia registrada no País.

Autoridades sanitárias e cientistas alertam, ainda, para a circulação da variante Delta, cepa mais transmissível do coronavírus. Pelo menos 97 casos e cinco mortes pela variante já foram notificados, de acordo com o Ministério da Saúde. Os registros foram feitos em sete Estados: Rio, Paraná, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Pernambuco.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Segundo os números do Ministério da Saúde, 18.023.512 de pessoas se recuperaram da doença. Outras 810.848 estão em acompanhamento.