Cotidiano Brasil tem 77% da população com duas doses ou dose única contra covid

O número de pessoas vacinadas com duas doses ou dose única contra a covid-19 no Brasil está em 165.432.925, o equivalente a 77,01% da população total, nesta quinta-feira, 19. Em relação à primeira dose, 177.837.156 dos brasileiros foram imunizados, ou 82,78% dos indivíduos.

O País já imunizou 90.408.841 com a 3ª dose, enquanto 2.435.550 foram vacinados com a quarta, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 20 Estados.

Somando todas as porções de vacina aplicadas, o Brasil administrou 488.650 doses nesta quinta. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 12.161.366 doses, o equivalente a 59,32% deste público.

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 86,18% dos habitantes receberam ao menos duas doses. Em situação contrária está o Amapá, com 50,20% das pessoas vacinadas com duas doses ou dose única. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (42 milhões), seguido por Minas Gerais (17 milhões) e Rio de Janeiro (14 milhões).