Brasil tem 767 mortes em 24h; média móvel cresce 181% em duas semanas

A média móvel semanal de mortes por covid-19 subiu a 604 nesta terça-feira (1º). O número é o maior desde os 606 de 5 de setembro do ano passado e representa alta de 181% ante o registrado há duas semanas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 767 óbitos, o que elevou a marca de vidas perdidas a 628.132.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.

Todas as 27 unidades da federação reportaram números hoje. Após 14 dias seguidos renovando máximas, a média móvel semanal de casos arrefeceu a 184.437, índice ainda 84% superior ao registrado há duas semanas. Em 24 horas, foram notificadas 171.028 contaminações, elevando o total a 25.625.133.