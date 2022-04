Brasil tem 74,9% da população vacinada com duas doses ou aplicação única

O Brasil aplicou nas últimas 24 horas um total de 384 mil doses de vacina contra a covid-19. Com isso, o número de pessoas vacinadas com duas doses ou dose única chegou neste sábado, 2, a 160.917.174, o equivalente a 74,9% da população. Com ao menos uma dose, agora são 175.884.895 pessoas, o que representa 81,9% do total.

Nas últimas 24 horas, foram administradas 85,8 mil primeiras doses, 97,8 mil segundas doses e 2,2 mil doses únicas, indicam dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Foram aplicadas ainda 198,2 mil doses de reforço ou adicionais. Com isso, os vacinados com reforço agora são 78,1 milhões. Em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 10.790.524 doses, ou 52,64% desse público.

Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 92,46% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. Com duas doses ou dose única, São Paulo lidera, com 84,49% dos moradores com esquema inicial completo.