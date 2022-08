Cotidiano Brasil tem 47,2% da população vacinada com reforço ou dose adicional

O Brasil tem 101.461.960 pessoas (47,2% da população) imunizadas com reforço ou a dose adicional da vacina contra a covid-19. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em balanço divulgado às 20h

Quanto à primeira dose, 180.466.677 pessoas (84%) tomaram a vacina. Já a segunda foi aplicada em 169.761.296 pessoas (79%).