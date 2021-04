Com mais 3.001 registros em 24h, Brasil supera as 400 mil mortes pelo coronavírus

O Brasil registrou nesta quinta-feira 3.001 óbitos causados pela Covid-19, de acordo com dados do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) divulgados neste dia 29 de abril, superando os 400 mil óbitos acumulados em um ano de dois meses de pandemia.

Com os registros, 401.186 vidas foram perdidas para a doença.

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 69.389 novos casos de Covid-19 em 24 horas, com um total de 14.590.678 registros desde o início da pandemia.