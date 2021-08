Brasil tem 1.275 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas; total é de 563 mil

O Brasil registrou 1.275 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. Com isso, o total de vítimas da pandemia chegou neste sábado, 7, a 563.082.

A média móvel de óbitos, que leva em consideração dados dos últimos sete dias, ficou em 949. O número é 14% menor na comparação com a média de duas semanas atrás. Apesar de ter apresentado alta em relação ao dado desta sexta-feira, 6, a média chegou ao oitavo dia abaixo da marca de mil mortes diárias.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.

O consórcio apontou 40.698 novos casos da doença confirmados nas últimas 24 horas, o que fez o total chegar a 20.149.146. A média de novos casos ficou em 33.510, uma queda de 25% em relação ao dado de duas semanas atrás. De acordo com o Ministério da Saúde, o País tem 18.894.631 pessoas recuperadas da doença e 694.396 em acompanhamento médico.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.