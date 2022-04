Brasil supera 83 milhões de vacinados com dose de reforço contra covid

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 o Brasil com dose de reforço ou adicionais chegou nesta sexta-feira, 15, a 83.087.603. Em relação às pessoas que tomaram ao menos uma porção do imunizante, o número está em 176.463.320, o equivalente a 82,14% dos brasileiros. O número acumulado de pessoas com a segunda dose é de 162.576.864, o que representa 75,68% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas, 38.435 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 50.153 pessoas receberam a segunda dose de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (63.066), o Brasil administrou 98.496 doses nesta sexta-feira. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 11.239.981 doses, o equivalente a 54,83% deste público.

A partir de hoje, como muitos Estados não publicam com regularidade informações sobre o número de vacinas aplicadas em fins de semana e feriados, o Consórcio de Veículos de Imprensa, só publicará esses dados em dias úteis. Porém, a coleta e divulgação de números de casos de covid e mortes decorrente da doença continuará sendo diária.