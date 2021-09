Brasil registra 882 mortes por covid em 24 horas; total ultrapassa 580 mil

O Brasil registrou 882 novas mortes pela covid-19 nesta terça-feira, 31. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 671, o mesmo indicador da véspera, mantendo-se abaixo de 700 pelo sexto dia consecutivo.

Nesta terça-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 26.759. No total, o Brasil tem 580.525 mortos e 20.777.867 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 19,73 milhões de pessoas se recuperaram da covid no País desde o início da pandemia.

São Paulo registrou 278 novas mortes pela covid nas últimas 24 horas, assim como a primeira vítima fatal da variante Delta, em Piracicaba. O Rio de Janeiro foi o único Estado que também superou a marca dos 100 óbitos no período, com 209 novas notificações. Por lá, a cepa também já é responsável por 86% dos novos casos de infecção, de acordo com o mapeamento da Rede Corona-Ômica de vigilância genômica.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

O Ministério da Saúde informou que foram registrados 24.589 novos casos e mais 839 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 20.776.870 pessoas infectadas e 580.413 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.