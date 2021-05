Brasil registra 2.130 mortes por covid-19 em 24 horas; total passa de 456,7 mil

O Brasil registrou 2.130 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e já acumula 456.753 perdas desde o início da pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa. Os dados desta quinta-feira, 27, também apontam que a curva de vítimas segue com tendência de queda, mas a de novos casos continua subindo.

Segundo o consórcio, a média móvel de óbitos, que usa dados dos últimos sete dias para corrigir distorções, voltou a cair e está em 1.766. O patamar, no entanto, ainda é considerado elevado e se equivale ao da primeira metade de março, quando o Brasil deu início à fase mais aguda da pandemia.

Já a média de casos segue aumentando, embora de forma menos acelerada agora, e está em 63.222. Isso representa uma alta de 2% em comparação a 14 dias atrás. Para especialistas, o alto nível pode representar um novo aumento de óbitos nas próximas semanas.

Em números absolutos, o País registrou 65.672 diagnósticos da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o valor acumulado chegou a 16.341.112 desde o começo da crise sanitária.

Após registrar aumento de casos e internações, o Estado de São Paulo recuou nesta semana na flexibilização que estava planejada para vigorar a partir de 1º de junho. Com isso, as mudanças só ocorrerão no dia 14 de junho, uma vez que os “indicadores da pandemia recomendam cautela neste momento”, como apontou o governador João Doria (PSDB).

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo o Ministério da Saúde, o País tem 14.786.292 pessoas recuperadas da doença.