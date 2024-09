Brasil cumpriu meta de emissões até 2020 e agora discute a de 2035, diz secretário - O Liberal

O secretário-executivo do ministério do Meio Ambiente (MMA), João Paulo Capobianco, disse nesta sexta-feira, 6, que o Brasil cumpriu a meta relativa de emissões de 2020, e agora discute a meta absoluta para 2035. O objetivo final é chegar a 2050 com as emissões de gases de efeito estufa totalmente neutralizadas – ou seja, com o volume emitido igual à quantidade removida da atmosfera.

Capobianco participou nesta sexta-feira de um evento da Amcham sobre financiamento da agenda climática.

Dentro do plano nacional de ações frente às mudanças climáticas, o Plano Clima, haverá um planejamento de médio prazo, até 2035, com ajustes e revisões a cada quatro anos.

A meta para 2035 é considerada a mais ambiciosa e está em construção para ser apresentada antes da COP30, a conferência das Nações Unidas sobre o clima que acontecerá no ano que vem em Belém, no Pará.