Cotidiano Brasil chega a 75,6% da população com vacinação completa contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 14, a 176.424.885, o equivalente a 82,12% da população total. Nas últimas 24 horas, 45.953 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Em relação à segunda dose, 162.579.869 dos brasileiros já foram alcançados, o que representa 75,68% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 117.794 pessoas receberam essa dose de reforço.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (254.907), o Brasil administrou 473.389 doses nesta quinta-feira. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 11.205.145 doses, o equivalente a 54,66% deste público.