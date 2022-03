Brasil chega a 64 milhões de doses de reforço aplicadas

O Brasil ultrapassou o número de 64 milhões vacinas de reforço contra a covid-19 neste domingo, 27, o que representa cerca de 30% da população. A vacinação de reforço é defendida por especialistas como necessária neste momento de transmissão ainda considerada alta do coronavírus.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em conjunto com as secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.

Segundo o balanço, o País tem 172,4 milhões de pessoas com a primeira dose (80,2% da população) e 154,9 milhões com a segunda dose ou o imunizante de dose única (72,1%). Em 24 horas, foram aplicadas 489,1 mil novas doses, das quais 234,6 mil eram de reforço. Nas últimas 24 horas, não ocorreram atualizações nos dados dos Estados de Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

O número de crianças de 5 a 11 anos vacinadas com uma dose está em 8,7 milhões, ou seja, 42,6% do público-alvo. A vacinação começou mais tarde para este público, mas dados compilados pelo Estadão evidenciam que a imunização infantil avança em ritmo lento.

Também de acordo com o consórcio, o País tem 649,1 milhões de mortes causadas pela covid-19. A média móvel (calculada com base nos últimos sete dias) é de 690 óbitos diários.