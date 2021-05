Brasil chega a 422 mil mortes, e SP passa 3 milhões de casos por Covid-19

O Brasil chegou a 422.418 mortes e 15.182.219 casos de covid-19 neste domingo (9) de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel registrou queda pela terceira semana consecutiva, com 2.092 por dia, embora seja considerada alta por especialistas. Também neste domingo, o Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 3 milhões de casos do novo coronavírus.

Em 24 horas, foram 934 novos registros de óbitos – pela primeira vez desde 1º de março – e 31.591 de casos da doença. A média móvel de mortes, calculada a partir dos dados dos últimos sete dias, está acima de 2 mil desde meados de março. Hoje, é mais do que o dobro registrado na semana de 17 de janeiro (961) e seis vezes superior ao registro de 8 de novembro (324). O Brasil é o segundo País com mais vítimas da covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com dados da Universidade John Hopkins.

Em decréscimo nas demais regiões, a média móvel de óbitos está em ascensão há três semanas no Sul, com crescimento de 8% nesta semana. Também há aumento em Estados de outras partes do País, como no Piauí, com 22%.

Na campanha de imunização, foram aplicadas 53.071.883 doses de vacina contra a covid-19 no País, o que representa 16,6% da população. Do total. 17.744.038 receberam também a segunda dose, ou seja, 8,3% dos brasileiros.

Em 24 horas, 91.896 receberam o imunizante pela primeira vez, enquanto 28.358 passaram pela aplicação da dose complementar. Os dados são referentes a 16 unidades federativas.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, reunidos em conjunto com as secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.

Registro de mortes fica abaixo de mil pela primeira vez desde 1º de março

O País registrou 934 novos óbitos pela covid-19 nas últimas 24 horas. Essa é a primeira vez que o número fica abaixo de mil mortes desde 1º de março, com 818 registros. A média móvel, calculada com dados dos últimos sete dias, segue em 2.092 novas vítimas fatais diariamente.

Desde o início da pandemia, as confirmações de óbitos pela doença têm quedas nos fins de semana e na segunda-feira, quando costuma ocorrer um represamento na divulgação dos resultados dos testes de confirmação de diagnóstico.

São Paulo ultrapassa 3 milhões de casos por Covid-19

O Estado de São Paulo chegou a 3.003.067 casos e 100.799 mortes do novo coronavírus neste domingo, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Depois de São Paulo, os Estados que mais registraram casos são Minas Gerais (1.415.614) e Rio Grande do Sul (1.007.895).

Ao todo, 21.298 pacientes estão internados em São Paulo, dos quais 9.944 em leitos de UTI. Nos hospitais, a taxa de ocupação é de 78,6% em leitos de terapia intensiva, média que é de 57,8% em enfermarias.

A média móvel de novas internações segue em crescimento há quatro dias, com 2.250 novos hospitalizados diariamente. O valor é semelhante ao registrado no início de março, quando a segunda onda da covid-19 já estava em andamento.