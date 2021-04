Brasil chega a 22,68 milhões de vacinados contra Covid-19

Número representa 10,71% do total da população brasileira; 515.998 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas

Entre os 22,68 milhões, 6.843.168 pessoas receberam a segunda dose - Foto: Bruno Concha - Secom

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 22.686.106 nesta sexta-feira, 9, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 10,71% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 515.998 pessoas receberam a primeira dose.

Entre os 22,68 milhões, 6.843.168 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 3,23% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 485.389 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 1.001.387 doses, segundo dados fornecidos por 25 Estados.

Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 14,09% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Amapá, onde 6,65% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (5,35 milhões), seguido por Minas (2,15 milhões) e Bahia (1,89 milhão).

Veja dados de vacinação por Estado?

UF

Número de vacinados com a primeira dose

Porcentagem de vacinados com a primeira dose em relação ao total da população local

TOTAL 22.686.106 10,71%

RS 1.609.647 14,09%

MS 389.295 13,86%

BA 1.897.356 12,71%

PB 483.225 11,96%

SP 5.350.167 11,56%

AM 476.079 11,31%

CE 1.034.160 11,26%

ES 446.889 11,00%

PR 1.256.444 10,91%

PE 1.029.180 10,70%

RN 376.368 10,65%

SC 771.996 10,64%

DF 323.446 10,59%

AL 349.694 10,43%

SE 235.950 10,18%

MG 2.156.274 10,13%

PI 319.691 9,74%

RJ 1.573.045 9,06%

PA 776.277 8,93%

GO 611.695 8,60%

RR 52.349 8,29%

TO 124.782 7,85%

AC 70.096 7,84%

MA 537.890 7,56%

RO 134.952 7,51%

MT 241.854 6,86%

AP 57.305 6,65%