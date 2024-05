Brasil e Mundo Bradesco anuncia medidas de emergência para clientes no Rio Grande do Sul

O Bradesco vai oferecer condições especiais em renegociações de dívidas aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Elas incluem prazos de carência de até 180 dias para clientes pessoas físicas e jurídicas que precisarem renegociar o pagamento de linhas de crédito como capital de giro, crédito pessoal e crédito direto ao consumidor.

O banco também poderá postergar por até 30 dias o pagamento destas linhas para os clientes da região, caso necessário. Além disso, irá suspender o sistema de cobrança feito por SMS, WhatsApp e telefone pelo prazo de 30 dias para clientes inadimplentes.

Em outra frente, a Bradesco Seguros anunciou uma operação de emergência de tratamento de sinistros. A iniciativa da companhia visa amenizar os danos causados pelos eventos climáticos aos segurados. Trata-se de uma força-tarefa, mobilizada em caráter especial e com contingente reforçado para atender aos segurados da melhor forma possível.

Até o momento, a companhia está com guinchos e carros de apoio à população. Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, Caxias do Sul e Porto Alegre são os municípios com mais chamados para a seguradora, que reforçou a equipe de atendimento.

O Bradesco também ofereceu uma conta para receber doações. O montante arrecadado será exclusivamente destinado à região, com prestação de contas.