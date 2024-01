Bombeiros encontram corpo de jovem que sumiu ao tentar atravessar rio em Ubatuba

Após cinco dias de buscas, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) encontrou no sábado, 27, o corpo da mulher de 20 anos que desapareceu após tentar atravessar o Rio Puruba, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, na tarde de terça-feira, 23. A corporação informou que os familiares reconheceram a vítima neste domingo, 28.

Segundo o GBMar, o corpo foi localizado no sábado, em Paraty, no Rio de Janeiro, mas somente neste domingo, os familiares chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, também no Rio, onde fizeram o reconhecimento.

Junto com ela no dia do acidente estava uma adolescente de 14 anos, que também morreu. O corpo da menina foi localizado na Praia do Léo, na região, no dia seguinte ao acidente. No caso, o reconhecimento foi feito pelo tio dela no mesmo dia.

De acordo com a corporação, o tio de uma das vítimas informou que as duas jovens foram tentar atravessar o rio, quando perceberam que estavam sendo arrastadas pela correnteza que ia em direção ao mar. Logo ele as perdeu de vista. As buscas foram iniciadas de imediato.

Dicas para evitar o risco de afogamento:

– Nade sempre perto de um guarda-vidas. Pergunte o melhor lugar para o banho de mar;

– Obedeça à sinalização de perigo; observe se há bandeira vermelha;

– Não superestime sua capacidade de nadar. Ideal é que a água não ultrapasse a altura do umbigo;

– Tenha atenção redobrada com as crianças;

– Nade longe das pedras, estacas ou píeres. Evite nado noturno;

– Certifique-se de que não há valas onde entrará na água;

– Evite ingerir bebida alcoólica antes do banho de mar ou rio;

– Cuidado ao tentar salvar alguém. Peça ajuda ao guarda-vidas;

– Afaste-se de animais marinhos, como águas-vivas;

– Se for arrastado, não nade contra a corrente. Mantenha a calma, tente boiar e peça ajuda fazendo sinais com os braços.