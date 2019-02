Bombeiros dizem que vítimas de incêndio no Flamengo ainda não foram identificadas

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Douglas Henaut, afirmou nesta sexta-feira que as vítimas do incêndio no CT do Flamengo ainda não foram identificadas. Na madrugada desta sexta, 10 pessoas morreram no Centro de Treinamento George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

“A gente tem o local, que é o alojamento, onde os jogadores da base do Flamengo dormiam. A identificação das vítimas é feita posteriormente pela Polícia Civil”, disse Douglas Henaut em entrevista à TV Globo.

Ele também disse ser cedo para falar sobre as causas da tragédia. “O que causou o incêndio só posteriormente pela perícia. Mas a identificação destes óbitos a perícia vai averiguar. Eram jovens, segundo informações do Flamengo”, declarou o tenente-coronel.

Além dos dez mortos, que podem ser jogadores da base ou funcionários do clube, o incêndio deixou três feridos, que já foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Um dos três feridos se chama Cauã Emanuel Gomes Nunes. Ele tem 14 anos, é de Fortaleza e mora no Rio de Janeiro há três anos. Os outros dois garotos que estão internados são Jonathan Cruz Ventura e Francisco Diogo Bento Alves, ambos de 15 anos. Familiares e amigos de jogadores da base do clube foram para o CT e para o hospital desesperados, em busca de maiores informações. Alguns deles alegam que não conseguem contatos com os garotos.

O time sub-16 do Flamengo chegou a treinar na quinta-feira e foram liberados depois da atividade, de acordo com o clube. Entretanto, alguns atletas que não tinham condições de retornar imediatamente para casa, por morar em outros estados, ficaram no alojamento. O pai do atleta Samuel Barbosa, que escapou da tragédia, contou que conseguiu falar com o filho, que chorava muito, assustado. O menino disse que acordou com o barulho do incêndio e conseguiu chamar um companheiro de time de apelido Bolívia.

“Pelo horário, todos estavam dormindo e isso pode ter contribuído com a tragédia. Sabemos que são jovens da base”, declarou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações iniciais, em razão das fortes chuvas que ocorreram no Rio de Janeiro, na quinta-feira, o CT estava sem luz elétrica e por causa disso, velas estavam acesas no local. O secretário estadual de Esportes, Felipe Bornier, chegou ao Ninho do Urubu por volta das 9h, e disse que o governador do Rio, Wilson Witzel, vai decretar três dias de luto no Estado do Rio de Janeiro.