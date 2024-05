Bombeiros disponibilizam curso online de primeiros socorros

Mais de 100 mil alunos e funcionários aprenderam como agir em situações de risco - Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros de São Paulo criou uma plataforma online e gratuita com cursos e orientações de segurança, em apoio à Lei Lucas, instituída com o objetivo de proteger crianças em ambientes escolares. Mais de 100 mil alunos e funcionários já participaram da capacitação e aprenderam como agir em situações de risco.

O sargento Ednei Santos trabalha há 22 anos no Corpo de Bombeiros e é um dos responsáveis pelo material didático disponibilizado para o curso. “O site é fácil de mexer e permite que qualquer pessoa consiga aprender as noções básicas de primeiros socorros”, disse. Ele também ministrou o curso de forma presencial para funcionários de escolas públicas no início do ano. “Costumo dizer aos alunos que quem salva a vida de uma vítima é a primeira pessoa que está ao lado dela. Já pensou se fosse um familiar seu” questionou. “Aprender primeiros socorros é investir na segurança das pessoas ao seu redor”, completou.

O conjunto de aulas tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a importância dos primeiros socorros, fornecendo conhecimentos e habilidades em situações de emergência. O curso atende às exigências da Lei Lucas e disponibiliza certificado de conclusão. A grade conta com aulas de primeiros socorros, simulações de emergência e métodos para serem usados em situações de incêndio.

A diretora escolar Ellen Cristina de Morais participou do curso online como um complemento à profissão. “Pude aprimorar mais as técnicas essenciais, como as de desengasgo. As videoaulas contam com demonstrações claras e práticas”, disse. “É importante estudar e estar preparado para ajudar o próximo e evitar danos maiores”, completou.

Durante 20 anos como profissional da educação, a diretora realizou vários salvamentos, principalmente de primeiros socorros. Só neste ano, usou as técnicas duas vezes para cuidar de crianças machucadas em quedas.

Para acessar o curso, disponibilizado para o público de todas as idades, basta acessar o site.

Sobre a Lei Lucas

A Lei Lucas nº 13.722 surgiu em 2018, com o objetivo de proteger crianças em ambientes escolares. Ela torna obrigatória a capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários de escolas públicas e privadas. O curso foi lançado para apoiar a lei, que teve início quando Lucas Begalli, de 10 anos, morreu por asfixia durante uma excursão da escola, ao se engasgar com o lanche, na cidade de Campinas, em 2017.