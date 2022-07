Bombeiros de SP controlam incêndio em edifício na região da 25 de Março

O Corpo de Bombeiros controlou na manhã nesta segunda-feira, 11, o incêndio de grandes proporções que havia começado por volta das 21h do domingo, 10, em um edifício comercial, no número 95, da rua Barão de Duprat, no bairro da Sé, centro de São Paulo. O Corpo de Bombeiros tinha, por volta das 8h da manhã, 25 viaturas e 65 agentes para a fase de rescaldo no local, na região da 25 de Março, importante área de comércio popular na capital.

Pelo menos dois bombeiros ficaram feridos na ocorrência. Os agentes foram resgatados conscientes e encaminhados a um hospital do Tatuapé, na zona leste da cidade, com queimaduras de 2º grau. Não há informações sobre outras vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o edifício abriga uma galeria comercial de artigos populares e para festa.

“Não há risco de desabamento mas uma das lojas atingidas pelo fogo colapsou completamente”, disse à Rádio Eldorado o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros. De acordo com ele, uma igreja histórica da região – Anunciação da Mãe de Deus, da igreja ortodoxa – também foi atingida pelas chamas, mas ainda não se sabe a extensão dos danos. A causa do incêndio ainda é desconhecida.