Bombeiros contabilizam 58 mortes, 305 desaparecidos e 192 resgates em Brumadinho

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atualizaram o balanço de vítimas do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho (MG). Até por volta das 20h45 de domingo, foram contabilizadas 58 mortes, 305 pessoas desaparecidas, 361 pessoas localizadas e 192 pessoas resgatadas. Entre os óbitos, 19 corpos já foram identificados no Instituto Médico Legal (IML).

Em entrevista coletiva à imprensa, o tenente-coronel da Defesa Civil, Flávio Godinho, contou também que um ônibus foi localizado em meio à lama, com corpos no interior do veículo, mas ainda não há informações sobre a quantidade de mortos. “É um trabalho criterioso, não é rápido. Temos dificuldade para acessar alguns locais”, explicou. Segundo ele, a chance de encontrar sobreviventes diminui com o passar do tempo porque a lama vai secando

Na coletiva de imprensa, o Corpo de Bombeiros informou também que recebeu a notícia de localização de outro ônibus. “Já há conformação de que há corpos. É necessário um maquinário pesado”, disse o tenente Pedro Aihara. O Corpo de Bombeiros salientou que não deve suspender as buscas por desaparecidos. “As buscas continuam. Estamos com equipe nesse momento no ônibus e na casa (atingidos pela lama)”, disse Aihara.

Uma nova entrevista coletiva à imprensa com atualização dos números ocorrerá às 10h de segunda-feira, 28.