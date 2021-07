Bolsonaro volta a questionar a eficácia da Coronavac

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), durante transmissão semanal pela internet, voltou a questionar a eficácia da Coronavac, primeira vacina contra a covid-19 a ser aplicada no País.

Ele citou fala do diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, de que a variante Delta da covid-19 se espalha também por populações vacinadas para reforçar a descrença sobre o uso de vacinas.

“Abre logo o jogo que tem uma vacina ai que infelizmente não deu certo. Abre logo o jogo! Eu estou aguardando aquele cara de São Paulo falar”, afirmou Bolsonaro. “Infelizmente, parece que Coronavac não deu muito certo.”

Em resposta, o governador de São Paulo, João Doria, apresentou, em sua conta no Twitter, dados do estudo realizado no município de Serrana, no interior do estado, que comprovam o potencial do imunizante de reduzir mortes e número de casos da doença.

Doria citou a queda de 86% nas internações, de 81% nos casos sintomáticos e de 95% nas mortes. Em seguida, ironizou Bolsonaro: “Viva a eficácia da Coronavac. Bora virar jacaré!”