Bolsonaro: Queiroga está definindo porcentual de vacinados para abolir máscara

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) citou países como os Estados Unidos e o Reino Unido – cujas campanhas de vacinação já estão mais avançadas que a do Brasil – para dizer que quer abolir o uso de máscaras no País. Segundo dados compilados pela Universidade de Oxford, o Reino Unido já vacinou 67% da população e os EUA, 55% das respectivas populações com pelo menos a primeira dose de vacina contra a covid-19. Já o Brasil, tem 38% da população imunizada.

“Assim como muitos Estados americanos e o Reino Unido que aboliram completamente e desobrigaram o uso da máscara, conversei com o ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Ele está definindo um porcentual da população vacinada para adotar o mesmo procedimento aqui”, disse Bolsonaro durante transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais.

“Se o objeto da Saúde recomendar a partir de tal data a não obrigatoriedade da máscara, quem quiser continuar usando, fique à vontade. Mas quem achar que não deve mais usar, porque já foi contagiado ou vacinado, é um direito dele”, completou.

Segundo Bolsonaro, quem não quiser usar máscaras não significa que incentiva a prática. “Isso é democracia”, completou.

Repetidas vezes, o presidente causou aglomerações e reuniu apoiadores em torno de si sem a proteção. Em São Paulo, foi multado duas vezes por causar aglutinações em locais públicos sem o devido cuidado sanitário para prevenir a transmissão do novo coronavírus.