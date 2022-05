Bolsonaro: determinei monitoramento das chuvas em PE e outros Estados

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em postagem no Twitter, que determinou o monitoramento ininterrupto da situação das chuvas em Pernambuco e outros Estados afetados.

Segundo Bolsonaro, equipes do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Ministério da Cidadania e das Forças Armadas serão enviadas para prestar o auxílio necessário às autoridades locais no socorro às regiões afetadas.

“Nossos mais profundos votos de pesar e solidariedade às vítimas desse triste desastre, bem como as famílias que tiveram seus bens destruídos pelas chuvas. É um momento difícil para todos. Faremos o que estiver ao nosso alcance para amenizar essa dor”, afirmou.

Bolsonaro ainda disse foi publicado o reconhecimento federal de emergência em 13 municípios de Alagoas. Com isso, foram liberados R$ 2,5 milhões para ações de socorro e assistência humanitária nas duas cidades em situações mais críticas.

Devido às chuvas, pelo menos 30 pessoas morreram em deslizamentos de terra na Grande Recife na madrugada deste sábado.