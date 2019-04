Bolsoanro volta a criticar ‘indústria da multa’

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar em transmissão pelas redes sociais o que chamou de “indústria da multa” dos radares em rodovias federais.

O presidente relacionou a determinação dele de cancelar a instalação de novos radares à queda no número de acidentes e mortes no feriadão da Páscoa.

“Tomamos uma decisão, junto com o ministro Tarcísio (Gomes de Freitas, da Infraestrutura) de não mais aceitarmos a proliferação de radares do Brasil. Isso era um caça-níquel, uma indústria da multagem. Conversei com o Tarcísio e vamos botar um fim de forma drástica nesta indústria da multa”, afirmou.

Na transmissão, o presidente recebeu ainda o secretário da Pesca, Jorge Seif Júnior. Ao comentar irregularidades na concessão de seguro-defeso, Bolsonaro disse que é preciso ter “obrigação de zelar pelo dinheiro público”.